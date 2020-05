Kreispolitik : Bürgermeister lässt Landrat überprüfen

Landrat Wolfgang Spreen hat per Dringlichkeitsbeschluss fünf Millionen Euro Soforthilfe für Unternehmen in der Corona-Krise frei gemacht. Foto: Schiller Foto: Kreis Kleve / Schiller

Kleve Fünf Millionen Euro Soforthilfe für die Wirtschaft hat der Kreistag gegen den Willen der Kommunen bereits insgesamt. Der Reeser Bürgermeister Gerwers hat die Bezirksregierung eingeschaltet.

Der Ärger zwischen den Bürgermeistern des Kreises Kleve und Landrat Wolfgang Spreen geht in die nächste Runde. Nachdem die Verantwortlichen der Kommunen bereits Ende März eine zehn Millionen schwere Soforthilfe für die heimischen Unternehmen abgelehnt hatten und der Kreistag daraufhin auch ohne ihre Zustimmung insgesamt fünf Millionen Euro locker gemacht hat, soll sich jetzt die Bezirksregierung mit der Rechtmäßigkeit des Themas beschäftigen. Der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers hat die Aufsichtsbehörde eingeschaltet.

Der Wortlaut „Es trifft zu, dass die Kommunalaufsicht aus dem Kreisgebiet auf Zweifel der kreisangehörigen Kommunen im Kreis Kleve an der Rechtmäßigkeit der Dringlichkeitsbeschlüsse zur Corona-Soforthilfe des Kreises und der vorgesehenen Finanzierung über einen Nachtragshaushalt hingewiesen hat und um Überprüfung gebeten worden ist.“ Laut Behördensprecherin findet die Überprüfung aktuell statt.

Der Kreistag hat dem Landrat mit der Mehrheit von CDU und FDP ein Mandat für zweimal zwei Millionen und schließlich für ein weiteres Aufstocken des Rettungstopfs um eine Million Euro gegeben. Weil die Nachfrage nach Zuschüssen wegen der Corona-Folgen eben sehr hoch war und weiterhin noch ist. Die Verantwortlichen der Kommunen sehen die Sache aber – weitgehend parteiunabhängig – anders als der Chef der Keisverwaltung. Sie fürchten durch die Corona-Pandemie ohnehin hohe Kosten auf sich zukommen; dazu noch eine erhöhte Kreisumlage wäre zu viel der Belastung, so der Tenor.

Aus den Reihen der Politik war zu erfahren, dass in der Kreistagssitzung am 28. Mai ein Nachtragshaushalt Thema sein wird. Diverse ungeplante Mehrausgaben kommen auf den Kreis zu, die meisten haben mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen zu tun. Neben der Soforthilfe für die Unternehmen fehlen die Kita-Gebühren für April und Mai, die die Eltern nicht bezahlen müssen, Bauprojekte werden durch Verzögerungen teurer, die Laborkosten für Corona-Tests sind erheblich – all das ist im aktuellen Haushalt nicht abgebildet, natürlich nicht, denn zum Jahreswechsel war Corona hierzulande noch kein Thema.