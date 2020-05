Kreistagsabgeordnete üben heftige Kritik : SPD wirft Landrat „Arbeitsverweigerung“ in Sachen Leiharbeiter vor

Kreis Kleve Die kommunalen Ordnungsämter sollen dem Kreis die Quartiere sowie die Zahl der dort untergebrachten Leiharbeiter nennen. Dieses Vorgehen kritisieren Jürgen Franken und Gerd Engler von der SPD-Kreistagsfraktion.

Der Landrat des Kreises Heinsberg lässt in seinem Zuständigkeitsbereich nun auch die Unterkünfte von Erntehelfern kontrollieren. Der Landrat des Kreises Kleve jedoch, sagt Jürgen Franken, versuche die Zuständigkeit auf die Kommunen abzuschieben. „Was Wolfgang Spreen tut oder besser nicht tut, grenzt an Arbeitsverweigerung“, wettert der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion. Im Pressegespräch erläuterten Franken und sein Fraktionsvize Gerd Engler (zugleich gesundheitspolitischer Sprecher), was sie vom Chef der Kreistagsverwaltung verlangen.

Bekanntlich sind in einem Coesfelder Schlachtbetrieb zahlreiche Zeitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Dies wird vor allem auf ihre Unterbringung in Sammelunterkünften zurückgeführt. Sehr beengt leben die meist osteuropäischen Mitarbeiter niederländischer Arbeitnehmerüberlassungen auch hier. Zwar wurden die Schlachthöfe im Kreis inzwischen überprüft und dort wurde kein Corona-Infizierter festgestellt. Bei dem Vorhaben, die Wohnstätten der Leiharbeiter, die in den Niederlanden beschäftigt sind, zu überprüfen, hakt es jedoch erheblich.

„Im Erlass des Gesundheitsministeriums ist geregelt, dass die zuständigen Gesundheitsämter das seuchenhygienische Gefährdungspotenzial festzustellen haben. Der Landrat will von den Kommunen eine ,risiko-orientierte Auswahl der Unterkünfte’ samt Priorisierung, die gibt es aber bislang nur von wenigen Städten.“ Für Kranenburg weiß Franken Bescheid (142 Personen in 26 Unterkünften), auch Goch hatte Zahlen schnell bei der Hand, andere Kommunen nicht. „Die Bürgermeister möchten, dass das Gesundheitsamt und die Bauaufsicht des Kreises sie unterstützt, weil häufig auch der Brandschutz vernachlässigt wird.“ Franken findet, Kreis und Kommunen müssten sich gemeinsam engagieren, deshalb hatte er im Kreisausschuss ja auch eine entsprechende Arbeitsgruppe beantragt. Die empfahl der Landrat zwar erneut abzulehnen, das Thema wird nun aber im Kreistag am 28. Mai auf die Tagesordnung kommen, weil auch die anderen Fraktionen Gesprächsbedarf haben. Die SPD beantragt zudem, dass der nächste Ausschuss für Gesundheit am 2. Juni sich mit den sozialen Aspekten des Themas Leiharbeit befasst.