Film-Programm : Autokino in Kleve noch bis Ende Mai

Kleve Das Kino in Kleve kämpft ums Überleben und hofft auf gute Filme. Das weitere Programm hält zwei starke Frauenfiguren mit den Schauspielerinnen Corinna Harfouch und Cate Blanchett bereit.

„Wir müssen uns deshalb Film- oder Serien-Events einfallen lassen“, sagt Berens, der Einnahmen für den Erhalt des Klever Kinos haben muss. So entführt am Samstag, 23. Mai, 20 Uhr, im Gegensatz zu den derzeitigen Corona-Einschränkungen der Reisefilm „Besser Welt als nie“ auf eine 43.600 Kilometer lange Fahrradtour durch 41 Länder.

Verlosung Wer am Dienstag, 19. Mai, bis 24 Uhr unter 01379 88 67 11 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp10", Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.

Berens befürchtet, dass auch mit der Eröffnung der Kinos unter Corona-Bedingungen ab Juni die Durststrecke fehlender neuer Filme nicht beendet sein wird. Die Großen wie Disney oder andere halten ihre Film teils auch zurück, weil die Lichtspielhäuser nicht in Deutschland und schon gar nicht in Europa einheitlich öffnen und sie Sorge um die Einspielergebnisse haben. „Das Problem wird uns noch einige Zeit begleiten“, fürchtet Berens.

Für das Programm des Autokinos stehen in Kleve zwei Frauenfilme auf dem Programm: Die Dramödie „Lara“ mit Corinna Harfouch und Tom Schilling in den Hauptrollen (Mittwoch, 20. Mai, 20.15 Uhr). Ein klassisches Mittwochskino. Lara (Harfouch) feiert ihren 60. Geburtstag just an dem Tag, an dem ihr Sohn (Schilling) sein erstes großes Solo-Klavierkonzert gibt. Dazu ist sie nicht eingeladen, sondern ihr Ex mit seiner neuen Lebensgefährtin. Lara löst das Problem auf ihre ganz eigene Art.