Benefiz-Aktion : Sparkasse Rhein Maas macht Corona-Topf für Vereine auf

Kleverland 50.000 Euro stellt die Kasse für Vereine zur Verfügung, die wegen der Corona-Pandemie finanzielle Probleme haben. Antragsschluss ist der 15. Juni. Zusätzlich werden kleine Museen gefördert.

Auch die Sparkasse Rhein Maas engagiert sich, um in Corona-Zeiten zu helfen. Ihr Engagement gilt vor allem Vereinen, die in Not geraten: 50.000 Euro stellt das Institut den Vereinen der Region zur Verfügung. Plätze und Hallen müssen gewartet, Mieten bezahlt und wegfallende Einnahmen aus bereits geplanten, jedoch nicht durchgeführten Veranstaltungen können die Vereinsfinanzen ins Wanken bringen, rechnet die Kasse vor. „Gerade in diesen Zeiten ist die Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit und die Solidarität mit denen, die sich in unserer Gesellschaft engagieren, für uns ein wichtiges Anliegen. Wir lassen das Ehrenamt nicht im Stich“, sagt Vorstandsvorsitzender Michael Wolters. Mit den 50.000 Euro will die Sparkasse Rhein Maas Vereinen und Organisationen unkompliziert und schnell helfen.