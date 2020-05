Vorfall in Kleve

Kleve Aus Abneigung gegen die Corona-Hygieneschutzregeln hat ein Unbekannter zwei Bäckerei-Verkäuferinnen und die Backwaren bespuckt. Die Polizei nannte sein Vorgehen perfide und verachtenswert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der junge Mann am Samstag ohne Mund-Nasen-Bedeckung eine Bäckerei in Kleve betreten.