Kleve: Kabarett im Autokino : Humor zum Hupen

Kleve Ludger Kazmierczak und Carmela de Feo begeisterten beim Comedy-Drive-In im Tichelpark. Auch für die Künstler war die Vorstellung ein besonderes Erlebnis. Der Applaus wurde von Hupen, Lichtsignalen und Wischwasser ersetzt.

Ludger Kazmierczak ist ein Bühnentier. Wo der Klever Kabarettist auch auftaucht – ausverkaufte Reihen und ausgelassene Stimmung sind garantiert. So auch bei der Comedy-Drive-In-Show im Autokino. 110 Fahrzeuge hatten sich auf dem Tichelpark-Parkplatz in Stellung gebracht. Und auch die Laune des Publikums war heiter, Kazmierczak und Carmela de Feo sei Dank. Nur konnten die Komödianten genau diese Stimmung während ihres Auftritts bloß erahnen. Sie erlebten einen Abend vor einer anonymen Versammlung hochwertigen Blechs. Eine Grenzerfahrung. „Es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man merkt, dass dort unten tatsächlich nur Autos stehen. Da ist man erst einmal froh, wenn man wieder runter von der Bühne ist“, blickt WDR-Journalist Kazmierczak auf sein Drive-In-Debüt vor einer Woche zurück. Am Freitagabend war er bereits Autokino-Routinier.

Die Architekten hinter dem Comedy-Drive-In sind Bruno Schmitz und Reinhard Berens. Sie erlebten bereits zum zweiten Mal einen ausverkauften Abend. „Wir sind fast ein wenig überrascht, wie gut die Idee in Kleve ankommt. Man merkt, wie groß das Bedürfnis ist, in dieser schweren Zeit etwas zum Lachen zu haben“, sagt Veranstalter Schmitz.

De Feo nutzte den Abend im Autokino, um zu üben. Immerhin stünde für sie bald ein weiterer Autokino-Auftritt in Dinslaken bevor. „Das war eine schöne Erfahrung. Durchs Hupen und Blinken bekommt man doch viel Rückmeldung des Publikums“, sagt sie. Zudem sei sie bereits mehrfach in Seniorenheimen aufgetreten und spärliche Rückmeldung daher gewohnt. Und auch die Autokino-Veranstalter bewiesen, sich der neuen Umstände des Rudelguckens bereits angepasst zu haben.

Kaum war die anderthalbstündige Kabarett-Vorstellung Vergangenheit, streiften junge Mitarbeiter in Warnwesten und mit Starthilfen für tiefententladene Autobatterien umher. „Wir haben in den vergangenen Wochen schon mehrfach erlebt, dass ältere Modelle liegengeblieben sind“, sagt Kino-Chef Reinhard Berens. Binnen weniger Sekunden aber habe man die Autos wieder fit gemacht. Nicht so am Freitagabend. Kein einziges Auto blieb liegen.