Familienbetrieb aus Jüchen Bäckerei Robertz in Garzweiler schließt nach 176 Jahren

Die besten Törtchen sonntags, der Stuten ist begehrt, fantastische Backwaren mit „super netter Bedienung“: So feiern Internetnutzer eine Bäckerei an der Garzweiler Allee, in die viele gerne einkehrten. Als 1848 überall im Land Revolutionen die politische Landschaft durchwirbelten, galt das vor allem für die großen Städte. Auf dem Land blieb es ruhig. Doch in Garzweiler tat sich was: Dort eröffnete eine Bäckerei ihre Pforten, bot Brot und Kuchen an und verwöhnte fortan Generationen von Garzweilern. „Nach 176 Jahren ist nun Schluss“, sagt Veronika Robertz. Das Geschäft wird zum 31. März geschlossen, aber nicht weil zu viel Bürokratie das Bäckerhandwerk lähmen würde. Es sind Altersgründe.