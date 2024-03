CDU-Kreistagsfraktion besucht Wirtschaftsförderung Wasserstoff ist das Zukunftsthema im Kreis Kleve

Für die Zukunft aber räumte er ihm gute Chancen ein und zeigte sich zugleich überzeugt, dass insbesondere auch die Landwirtschaft bei der Energieerzeugung eine wichtige Rolle spielen werde. „Erste Unternehmen wie Wystrach und Chefs Culinar in Weeze, Kuster Energy in Kleve, Omexom in Uedem oder WSN in Kevelaer machen sich im Kreis Kleve schon auf den Weg“, so Rösen. „Die Voraussetzungen im Kreis sind gut, um weitere Aktivitäten zu bündeln und voranzutreiben.“ Hier komme der Wirtschaftsförderung eine Netzwerkrolle zu.