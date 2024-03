Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn Wo es an Ostern frische Brötchen gibt

Bei Hoenen machen die Filialen am Ostersonntag zu ihren regulären Öffnungszeiten auf. In Moers hat die Kette Geschäfte an der Homberger Straße, der Uerdingerstraße, der Bahnhofsstraße, der Hülsdonkerstraße und Blücherstraße. Alle Hoenen-Filialen öffnen außerdem Karfreitag bis 12 Uhr und bleiben Montag zu. Die Filialen in Neukirchen-Vluyn – an der Niederrheinallee 81 und an der Niederrheinallee 347 – öffnen am Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Sonntag zu den regulären Öffnungszeiten (bis 17 beziehungsweise 16 Uhr). In Kamp-Lintfort (Bürgermeister-Schmelzing-Straße und Pestalozzistraße) werden am Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Sonntag zu den regulären Öffnungszeiten (bis 17 beziehungsweise 16 Uhr) Brötchen verkauft.