Wunderland Kalkar : Das Wunderland ist zurück

Kalkar Der Kalkarer Freizeitpark hat seit Samstag wieder geöffnet. Bis zu 2000 Gäste dürfen täglich kommen. Bisher fällt der Ansturm jedoch durchwachsen aus. Die Einbuße der vergangenen Monate sind längst millionenschwer.

Dieser Tage läuft Han Groot Obbink mit gemischten Gefühlen durch das Wunderland. Der Geschäftsführer sagt: „Ich erlebe die schwerste Krise meiner Zeit hier in Kalkar. Ein Freizeitpark ohne Menschen ist kein Freizeitpark.“ Die Corona-Krise hat seinen Betrieb empfindlich getroffen. Erst mit fünf Wochen Verspätung startete das „Kernie“ nun in die Saison. An Normalität ist rund um den Schnellen Brüter aber noch längst nicht zu denken. „Normalerweise würde es um diese Zeit herum total voll hier sein. Doch die Leute haben scheinbar noch Bedenken. Es geht jetzt für uns darum, Vertrauen zu gewinnen“, sagt Obbink. Während sonst bis zu 9000 Gäste den Park besuchten, waren es am vergangenen Samstag bloß 400 – und das unter besonderen Hygiene-Vorkehrungen.