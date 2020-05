Lokale Wirtschaft : Neu in Kleve: Firma bietet haushaltsnahe Dienste

Kleve Das Unternehmen „Aktiv Homeservice“ aus Kamp-Lintfort hat ein Organisationsbüro in Kleve eröffnet. Geschäftsführer Martin Boersma bietet haushaltsnahe Dienste wie Betten beziehen, Wäsche waschen und legen, Saubermachen, Fensterputzen oder auch die Begleitung beim Einkaufen an.

Viele Menschen wünschen sich, auch im Alter noch in den eigenen vier Wänden leben zu können. Doch in späten Lebensjahren ist es mitunter schwer, alltägliche Aufgaben wie wie Wohnungspflege und Kleidung waschen alleine zu erledigen. Hier setzt das Unternehmen „Aktiv Homeservice“ mit seinen Dienstleistungen an. Die Firma aus Kamp-Lintfort hat jetzt in Kleve ein Organisationsbüro eröffnet.