Neuer Inhaber bei Soumagne in Neuss Der Traum von einer eigenen Bäckerei

Dass sich jene Spezialität seit einigen Wochen im Sortiment der Bäckerei befindet, ist kein Zufall. Es gibt nämlich einen neuen Inhaber, im vergangenen November hat Mark Falkenberg, der in Belgien geboren wurde und dort aufgewachsen ist, den Betrieb mit seiner Zentrale in Norf übernommen. Für ihn ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen: „Schon als Kind wollte ich gerne eine eigene Bäckerei haben und nun hat es endlich geklappt“, verrät Falkenberg. Immerhin hat er in Belgien das Handwerk gelernt und schließlich gemeinsam mit seinem Bruder im elterlichen Bäckerbetrieb gearbeitet, ehe es ihn nach Neuss zog. Um in seinen Traum zu investieren, hat er unter anderem auch sein Haus in Neuss-Allerheiligen verkauft.