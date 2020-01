Trägerschaft bleibt : Johannes-Kindergarten bleibt öffentlich

Bedburg-Hau Die Erzieher können aufatmen: Die Kita bleibt in der Trägerschaft der Gemeinde. Investor gesucht.

Bei einem Thema, das Erzieher, Eltern und Politik jahrelang beschäftigt hat, gibt es gute Nachrichten: Der Johannes-Kindergarten bleibt in öffentlicher Hand, ein Trägerwechsel, der für viele Erzieherinnen wohl eine ungewisse Zukunft bedeutet hätte, ist vom Tisch. Das bestätigte Bürgermeister Peter Driessen nun auf Anfrage der Rheinischen Post.

Der Hintergrund: Der Johannes-Kindergarten ist in kommunaler Trägerschaft. Das heißt, das Gebäude gehört der Gemeinde, sie bestimmt die Leitlinien und die Geschäftsführung, außerdem ist das Personal im öffentlichen Dienst. Das ist im Kreis Kleve ein eher seltenes Modell. Die meisten Kindergärten werden von anderen Trägern geführt, etwa von Awo, Caritas oder Elterninitiativen. Das Problem beim Johannes-Kindergarten ist: Der Betrieb ist teuer. Jedes Jahr belastet die Kita den Haushalt mit rund 150.000 Euro. CDU und Grünen wagten Mitte 2016 den Vorstoß, einen Trägerwechsel zu beantragen. Seitdem ist das Thema in der Welt, konnte jedoch nie zu einem Abschluss gebracht werden. Das machte die Situation für die Erzieherinnen lange unbefriedigend – ihnen fehlte Gewissheit. In nichtöffentlicher Sitzung wurde nun entschieden, dass der Kindergarten bei der Gemeinde Bedburg-Hau bleibt.