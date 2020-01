Regionaltagung : Hospizgruppen treffen sich auf der Wasserburg Rindern

Kleve Die Regionaltagung am 11. und 12. Januar ist dem Thema „Sterben und Gelassenheit“ gewidmet.

„Sterben und Gelassenheit“, so ist der 25. Regionaltag der Hospizgruppen am unteren Niederrhein am Samstag, 11. Januar, oder am Sonntag, 12. Januar, jeweils von 9 bis 17 Uhr in der Wasserburg Rindern überschrieben.