Winterlesung im Klever Museum : Reisen durch Raum und Zeit im Kurhaus

Kleve Das Klever Museum lädt ein, die Terra Incognita, die unbekannte Welt zu entdecken. Beginn ist am Donnerstag dieser Woche.

Forster brach als Jugendlicher im Alter von 17 Jahren mit dem berühmten James Cook in die Welt auf, um mit 20 Jahren als Gelehrter zurückzukehren. Er war Mitglied der Räterepublik in Mainz, starb aber früh an einer Lungenentzündung. Ein Kunstwerk aus der ständigen Sammlung des Museums von Lothar Baumgarten erzählt von dem Forscher.

Eigentlich stellt uns der Pfaffe Lambrecht den Perser-König Darius als feige Socke vor, der den Kampf meidet und all das nicht tut, was man eben von einem aufrechten mittelalterlichen Recken erwarten würde. Ganz anders als der strahlende Alexander der Große: Das Alexanderlied des Pfaffen Lambrecht erzählt von der wundersamen Reise Alexanders in unbekannte Welten voller Überraschungen und Mythen, die sich der Mensch im ausgehenden 12. Jahrhundert so in der Ferne ausdachte. Er sieht den Helden Alexander in die Tiefen des Ozeans abtauchen, Schlachten schlagen. Am Rande erklärt er auch noch die Tugenden, die ein Held im Mittelalter haben sollte, erzählt von Barmherzigkeit, Milde und Heldentum.