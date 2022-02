60 Jahre verheiratet : Diamantene Hochzeit in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Es war Freitag, 16. Februar 1962, der Tag der Hamburger Sturmflut, als Maria Mülder und Franz van Schrick nachmittags in der Hasselter St. Stephanus-Kirche den Bund ihrer Ehe schlossen.

Beide wurden 1937 geboren, und sie kennen sich bereits seit Kindertagen, da 1944 während des Krieges ihre Familien gemeinsam in die Schneppenbaumer Straße Rosenfeld evakuiert wurden. Sie drückten auch beide zusammen die Schulbank in der Hasselter Schule. Franz van Schrick züchtete wie sein späterer Schwiegervater Brieftauben, die beiden kamen über das Hobby in Kontakt, was in die Liebesbeziehung zwischen Maria und Franz mündete.

Nach der Hochzeit bezogen sie ihr neu gebautes Haus in Erfgen, wo ihre zwei Söhne geboren wurden, von denen der Ältere später verstorben ist. Beide arbeiteten bis zum Ruhestand bei Elefanten-Schuh in Kleve, Franz als Schreinermeister und Leiter der Bauabteilung 35 Jahre, Maria insgesamt mit Unterbrechungen als Büroangestellte 32 Jahre. Jahrzehntelang fuhren sie im Winter Ski in Reit im Winkl, den Sommerurlaub verbrachten sie im heißen Andalusien. Franz war 55 Jahre Schiedsrichter für Rheinwacht Erfgen und ist dort schon lange im Jugendbereich tätig. Maria unterstützt mit ihrer Gesangsstimme den St. Stephanus-Kirchenchor. Seit 1988 wohnen sie in Hasselt. Am Samstag, den 26. Februar findet in der Qualburger Kirche ein Dankgottesdienst und anschließend im Martinuskrug die Feier statt. Mögen zu den bisher vergangenen 720 Monaten sowie 21915 Tagen noch etliche bei bester Gesundheit folgen.