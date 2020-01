Hallenfußball : Hallenkrach: Haus U17-Mädels verpassen Sensation

Bedburg-Hau In der Dietmar-Müller-Sporthalle sichert sich Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Sechsmeterschießen gegen den VfR Warbeyen den Wanderpokal. Anna Klucken wird als beste Feldspielerin, Judith Thieme als stärkste Schlussfrau ausgezeichnet.

Dass namhafte Klubs wie der MSV Duisburg oder Borussia Mönchengladbach in der Region gastieren, ist eine Rarität. Zum „Hallenkrach“ der Bedburg-Hauer Kämpferherzen aber finden sich die besten Nachwuchsspielerinnen des westdeutschen Fußballzirkus in der Dietmar-Müller-Sporthalle ein. So auch in diesem Jahr zur fünften Auflage des Wettbewerbs. So viel vorneweg: In der Altersklasse U13 setzte sich Borussia Mönchengladbach, in der U15 der SC Bad Neunahr durch. Bei den ältesten Mädchen der B-Jugend behielten erneut die „Fohlen“ die Oberhand. Im Finale gewann die Borussia vom Punkt gegen die Gastgeber vom VfR Warbeyen. „Wir waren ganz nah dran am Sieg. Natürlich ist es bitter, dass es nicht geklappt hat“, sagt Übungsleiter Florian Bahl.