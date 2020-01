Politik : FDP wählt Liste für die Kommunalwahl 2020

Ralf Klapdor ist Spitzenkandidat der Liberalen. Foto: fdp

Kleve Der Spitzenkandidat im Kreis Kleve ist der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Ralf Klapdor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die FDP Kleve-Geldern hat ihre Reserveliste für die kommende Kommunalwahl im September 2020 gewählt. Spitzenkandidat ist der jetzige Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Prof. Dr. Ralf Klapdor. Zu Gast waren der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Bodo Middeldorf, sowie der Krefelder Bundestagsabgeordnete Otto Fricke.

„Der Kreis Kleve ist für viele Menschen attraktiv – und doch müssen unsere Kompetenzen im Bereich Digitalisierung, ÖPNV und der Wirtschaftlichkeit des Kreises noch viel stärker in den Fokus der politischen Arbeit rücken. Eine Wohnungsbaugesellschaft, die trotz erhaltener Gelder in Höhe von 3,45 Millionen Euro bisher in den vergangenen zwei Jahren keine Wohnung gebaut hat, ist niemandem sinnvoll zu erklären“, betonte der gewählte Spitzenkandidat Prof. Dr. Ralf Klapdor in seiner Vorstellungsrede.

Klapdor wurde mit 87 Prozent auf Platz eins der Liste bestätigt. Folgend wurden auf den insgesamt 17 Plätzen die Positionen zwei bis sieben mit den Kandidaten Arie Kerman, Kay Erhardt, Jan-Wellem Neuhaus, Boris Gulan, Maarten Oversteegen und Kirsten Schmitz besetzt.

Der Kreisvorsitzende Stephan Haupt MdL sieht die hohe Beteiligung an der Versammlung als Zeichen für das Interesse an Kreispolitik: „Wir ziehen mit insgesamt 17 engagierten und kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten in die Kreistagswahl. Unser Ziel ist es, den Kreis im Sinne der Bürger mit innovativen Ideen voranzubringen.“