Kleve : Ein Fest als Dankeschön fürs Ehrenamt

Kleve Am Sonntag, 7. Juli, veranstaltet die Stadt Kleve zum ersten Mal das Ehrenamtsfest im Forstgarten.

Alle fünf Jahre untersucht das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das freiwilligen Engagement in Deutschland. Der sogenannte Freiwilligensurvey wurde das letzte Mal im Jahr 2014 abgehalten und wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Damals ergab sich eine beeindruckende Zahl. „Rund 31 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich.“ So steht es im online veröffentlichten Ergebnis auf der Internetseite der Bundesregierung geschrieben. Auch fünf Jahre später wird diese Zahl wohl kaum Abweichungen aufweisen. Das Thema Ehrenamt ist auch im Jahr 2019 aus einer modernen Gesellschaft nicht wegzudenken.