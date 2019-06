Tennis : TC Kellens Herren 65 mit 6:0-Heimsieg

Kleve-Kellen Der Abstieg ist dennoch besiegelt.

(RP) Am letzten Spieltag hatten die Herren 65 des TC Kellen in der Bezirksklasse A den Tennisclub CTC Krefeld 1 zu Gast und landeten einen souveränen 6:0 Heimsieg. Bei hochsommerlichen Temperaturen gewannen Günter Michels 7:5, 6:3, Rolf Kerkmann 6:2, 6:4 und Norbert Rausch 6:0, 6:0 ihre Einzel. Ludwig Heiming siegte kampflos 6:0, 6:0, da die Gäste nur mit drei Spielern angereist waren. Mit einem 4:0-Vorsprung, welcher zugleich schon den Sieg bedeutete, ging es in die Doppel. Hier siegten Günter Michels/Rolf Kerkmann in einem hartumkämpften Match 6:3, 7:5. Das zweite Doppel Erich Billion/Ludwig Heiming wurde ebenfalls kampflos mit 6:0, 6:0 gewertet, also Endergebnis 6:0. Hierdurch konnte man den letzten Tabellenrang verlassen, wobei der vorletzte Tabellenplatz auch nicht zum Klassenerhalt reicht. Der Langzeitverletzte Ausfall von den Spielern Hans Swaghoven und Ernst Elders konnte über den gesamten Saisonverlauf nicht kompensiert werden. Somit müssen die Herren 65 um Spielführer Wolfgang Deinert den Gang in die Bezirksklasse B antreten.