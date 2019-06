Kranenburg-Nütterden : Ortszentrum steht im Mittelpunkt

Kranenburg-Nütterden Es war die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause, was man ihr auch anmerkte. Die Reihen im Ratssaal gelichtet und lediglich ein Tagesordnungspunkt sorgte für reichlich Diskussionsbedarf. Der Antrag des Heimat- und Verschönerungsvereins Nütterden (HVV) stand im Zentrum.

Der HVV will den Mittelpunkt des Dorfs neu gestalten. Doch geht es dabei nicht allein um ein paar neue Parkbänke. Nach Vorstellung des Vereins soll er ein völlig neues Gesicht erhalten. Das Planungsbüro geo3 hatte einen ansehnlichen Entwurf für Nütterdens neue Mitte erarbeitet. Unter anderem gehören Dachplantanen, ein mediterranes Pflaster und Wasserspiele dazu. Ein Problem bei derartigen Projekten stellt die Finanzierung dar. Nach Rechnung des Vereins liegen die Kosten für die Erneuerung bei 355.000 Euro. 65 Prozent werden vom Land gefördert, etwa 120.000 Euro müssten aus der Gemeindekasse kommen. Sicherlich kein Betrag, der die Kommune in eine finanzielle Schieflage bringt. Bürgermeister Steins wehrte sich in der Diskussion gegen eine Blitzentscheidung für die Umsetzung: „Wir müssen die Nütterdener Bürger beteiligen und deren Meinung hören. Wenn das Vorhaben angenommen wird und der Rat zustimmt, dann wird es auch umgesetzt“, betonte er.