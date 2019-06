Serie Landwirtschaft im Blick : Auge in Auge mit dem Pferd

Georg Wilbers ist Chef der Hengststation und auch bei den Zuchtstuten seiner Mutter zu Hause. Ein Leckerchen hat er immer dabei. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve 5680 Mitglieder haben die 40 Reitervereine im Kreis Kleve, 319 Pferdezüchter sind registriert. Einer von ihnen ist Georg Wilbers vom „Ferienhof Stücker“ in Weeze. Er züchtet Reitponys und Großpferde für den Sport. Für den 29-Jährigen gibt es nichts Schöneres, als bei seinen Stuten und Fohlen auf der Weide zu sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Woher der etwas irreführende Namen stammt, lässt sich nachvollziehen, wenn man Georg Wilbers auf seinem Betrieb in der Weezer Bauernschaft Baal besucht. In gewünschter Ruhe liegt der Hof der Familien Wilbers und Stücker eher unscheinbar an der Straße, die am Flughafengelände vorbei Richtung Landesgrenze führt. Nur Eingeweihte wissen, dass an diesem Ort eine unter Pferdekennern sehr bekannte Zuchtstätte liegt. Die Ponys und Warmblüter des „Ferienhof Stücker“ sind längst auf allen bedeutenden Turnierplätzen vertreten, und wer seine Stute decken lassen möchte, wird vermutlich einen der Vererber des Stalles in Betracht ziehen. Die Hengste stehen übrigens mehrheitlich ein paar Kilometer weiter in Wemb auf der Hengststation.

Ein friedlicher Platz ist die Anlage in Baal an diesem Frühsommertag. Die Sonne scheint, nur wenige Pferde stehen in ihren Boxen, auf den weitläufigen Wiesen hinter dem Springplatz, den gerade niemand nutzt, grasen die Stuten mit ihren Fohlen. Stress ist ihnen völlig fremd, der Nachwuchs darf in Ruhe aufwachsen. Wenn Georg Wilbers (29), der Chef der Hengststation, oder seine Mutter Christiane, die die Zucht leitet, mit einer handvoll Zuckerstückchen Richtung Weide marschiert, dann spitzen sich die Ohren und die kleine Herde kommt herbei. Die Pferdemütter sind ausgesprochen zutraulich, und auch der Nachwuchs zeigt viel Interesse an der Abwechslung.

Info Unsere Serie Ein Jahr Landwirtschaft Idee Zusammen mit den Volksbanken im Kreis – der Volksbank an der Niers, der Volksbank Kleverland und der Volksbank Emmerich-Rees – nimmt die Rheinische Post ein Jahr lang die Landwirtschaft intensiv in den Blick. Einmal im Monat, immer am letzten Samstag, wird ein Spezialthema beleuchtet. Hintergrund Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Region, die Volksbank ist starker Partner der Landwirtschaft. Viele Menschen sind direkt oder indirekt im grünen Bereich beschäftigt. Themen Wir starten im Juni mit der Pferdezucht, es folgen unter anderem Getreide, der Kuhstall, die Schweinezucht, aber auch erneuerbare Energien.

Christiane Wilbers’ Eltern, das Ehepaar Gerda und Erich Stücker, führte einst mit der anderen Tochter Elisabeth einen Reitbetrieb für Kinder. Josef Wilbers hingegen war auf dem Zuchtbetrieb seines Vaters aufgewachsen und beschloss mit seiner Frau, sich gänzlich auf die Zucht zu konzentrieren. Seitdem werden Ponys und Großpferde der Marke FS (Ferienhof Stücker) in Weeze gezogen. Gerade bei den Ponys gibt es seit Jahrzehnten internationale Erfolge. Zugleich ist Georg Wilbers mit seinen großen Sportpferden im Springsport sehr erfolgreich. Bis zur Klasse S ist er unterwegs, was die Qualität der Hengste immer wieder herausstellt. Nach der Lehre zum Pferdewirt mit Schwerpunkt Reiten kam die Ausbildung zum Besamungswart. Nach auswärtigen Jahren auf einer Bremer Hengststation kehrte Wilbers nach Hause zurück.

Neben der Familie und Meisterin Gabriele Winkmann gehören zum Personal noch vier Bereiter und drei Azubis sowie einige Helfer. Um die 100 eigene Pferde sind zu betreuen, dazu kommt der Beritt einiger Kunden-Pferde. „Es wird immer schwieriger, Azubis zu finden“, stellt Wilbers fest. Zwar entwickele sich der Pferdemarkt positiv, und auch die Preise für Pferde (und damit auch für die Besamungen) seien wieder gestiegen. Was fehle, seien aber junge Leute, die regelmäßig mit den Ponys arbeiten wollten und eben Leute, die sich auf den Beruf einließen.

Friedlichere Szenen lassen sich kaum denken: Stuten und ihre Fohlen aus der Zucht von Wilbers genießen den Sommer auf der Weide. Drei Jahre lang darf der Nachwuchs „Kind“ sein. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Etwa 20 Fohlen werden auf dem Hof pro Jahr geboren und bleiben erst einmal im Heimatstall (und auf den Weiden), bis ihre Zukunft feststeht. „Das Beste geht in die Zucht“, erklärt Wilbers. Dreijährig werden die Stuten zum ersten Mal gedeckt, wer gute Fohlen hat, bleibt in der Zucht. Die Hengste gehen erst einmal alle in den Sport, die meisten Stuten ebenso. „Wirtschaftlich ist es günstig, dass wir drei Sparten bedienen: die Zucht, die Warmblüter und die Ponys. Eines davon geht immer“, sagt Wilbers – zum Glück meist nicht nur eines.

Ähnlich wie die Landwirtschaft leiden auch Pferdebetriebe übrigens darunter, zu wenig Fläche zu haben, auf der Gras wachsen kann. „Unser eigenes Land und die dazu gepachtete Fläche reichen für Heu zum Glück aus, Stroh müssen wir aber dazu kaufen“, sagt der junge Unternehmer. Auch er sorgt sich jedoch wegen des Klimas: „Wenn auf den extrem trockenen Sommer 2018 noch so einer folgt, wird das schon problematisch.“ Im vergangenen Jahr hatten praktisch alle Tierhalter über die deutlich erhöhten Kosten für Stroh und Heu geklagt. Wenn auf einem Großteil der Felder Mais für die Biogasanlagen angebaut werden, bleibt kaum Platz für Grünland und Getreide, war immer wieder zu hören. Sehr wichtig findet Georg Wilbers, dass seine Pferde nicht nur schick und sprunggewaltig sind, sondern auch von gutem Charakter. Sie dürfen es ihren Reitern nicht allzu schwer machen. Gerade bei den Ponys sei das natürlich ganz wichtig. „Kinder müssen mit ihnen gefahrlos umgehen können.“ Aber auch die Großpferde, sogar die Hengste, haben ein freundliches Wesen. Der siebenjährige Schimmel Alaba etwa, der Stationshengst, der mit seiner Reiterin und Besitzerin Steffi Reining auf Turnierplätzen auf sich aufmerksam macht, ist ebenso umgänglich wie Bob Marley oder Coreandro. Auch der Pony-Senior Don’t Worry, inzwischen 26 Jahre alt, oder Champion de Luxe, mit 23 Jahren fast ebenso erfolgreich wie Don’t Worry, der die Pony-Weltrangliste anführt, sind solche feinen Charaktere. Von den Stuten auf den Weiden gar nicht zu reden. Sie, die nie Böses erfahren haben, lassen sich gerne streicheln und beobachten zwar konzentriert, aber gelassen, wenn sich jemand ihrem Nachwuchs nähert. „Für mich gibt es nichts Beruhigenderes, als hier draußen bei den Stuten und Fohlen zu sein“, sagt ihr Besitzer. So sehr er später auf Leistung setzt, so sehr lässt er dem Pferdenachwuchs erstmal seine unbeschwerte Kindheit. Der Erfolg gibt ihm recht.

Pferdesport und -haltung im Kreis Kleve – das ist eine starke Branche mit langer Tradition. Daten über die Anzahl der Zuchtstätten und Pferdehalter zu bekommen, ist dennoch nicht ganz einfach. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) weist darauf hin, dass es wegen der großen Rassenvielfalt in Deutschland eine Vielzahl von Zuchtverbänden gibt, die auch noch regional unterteilt sind.

So wird im Rheinland keinesfalls nur der Rheinländer gezogen; Hannoveraner, Westfalen, Holsteiner, Araber, Andalusier, bei den Ponys Connemara, Isländer, Shetländer, Haflinger, für den Sport vor allem das Deutsche Reitpony und das Welsh-Pony – sie alle und noch viele weitere gehören dazu und haben ihre Fans.

Wie viele Reiter und Pferdehöfe es im Kreis Kleve gibt, darüber kann am ehesten der Kreispferdesportverein informieren. Dessen Vorsitzender Rudi Lodewick und Geschäftsführerin Wilma Hebben kennen sich nicht nur im Turniersport aus, sondern wissen auch über Reitställe und den Breitensport Bescheid. Geschäftsführerin Wilma Hebben spricht von 5680 Mitgliedern in 40 Vereinen. „Höchstens zehn Prozent davon sind im Turniersport aktiv, vorrangig im Springen, die meisten sind Hobbyreiter und Kinder. Mädchen und Frauen machen zwei Drittel der Reiter aus, die 41 bis 60-Jährigen sind am stärksten vertreten. „Längst nicht mehr alle Vereine leisten sich einen Schulbetrieb für Reitschüler ohne eigenes Pferd, dafür bieten auch viele Privatställe Reitunterricht an“, sagt Hebben.