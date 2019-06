Wildblumenwiese : Klima-Aktivisten säen mit Sonja Northing

Kleve Wenn die Saat angeht, wird es an der Wallgrabenzone vor dem Rathaus bald bunt.

Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft: Schüler der Klever „Fridays-for-Future“-Gruppe haben am Freitag mit Bürgermeisterin Sonja Northing eine Wildblumenwiese gesät. Wenn die Saat angeht, wird es an der Wallgrabenzone vor dem Rathaus also bald bunt. Die jungen Klima-Aktivisten hatten Saatkugeln mitgebracht, die dann auf einer fünf mal fünf Meter großen Fläche verteilt wurden. Northing beteiligte sich an der Aktion, weil ihr eine insektenfreundliche Stadt ein großes Anliegen sei, wie sie im Vorfeld sagte. Weil es den Schülern zu warm war, fand am Freitag dieses Mal keine Demonstration statt, sondern eine kleine Kundgebung kurz vor der Pflanzaktion am Rathaus. Daran schloss sich die Vollversammlung der „Fridays-for-Future“-Gruppe im Freien an.