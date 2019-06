Tennis : Uedemer Tennis-Club steuert auf gutem Kurs

Uedem Herren 30 haben Chancen auf den Aufstieg.

(RP) Der Uedemer Tennis Club 1927 e. V. steuert in der laufenden Tennissaison auf gutem Kurs. Besonders die Herren 30 Mannschaft, letztes Jahr in die 2. Verbandsliga aufgestiegen, liegt sehr gut im Rennen und kann den Durchmarsch in die 1. Verbandsliga schaffen. Sollte am Samstag (29. Juni, 14 Uhr) auf heimischer Anlage gegen das Tabellenschlusslicht Lohberg mindestens ein 6:3-Sieg gelingen, wäre das Team auch im Falle eines 9:0-Sieges des Verfolgers aus Wickrath von diesem nicht mehr einzuholen. Da Uedem gleich am ersten Spieltag in einem dramatischen Match gegen Wickrath durch drei gewonnene Doppel einen 2:4-Rückstand noch umdrehte, würde bei Tabellengleichstand und der gleichen Anzahl der Matchpunkte der direkte Vergleich den Ausschlag für den UTC geben.