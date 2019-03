Aktion in Weeze: Willi will es am Sonntag in Weeze wissen

Willi will es am Sonntag in Weeze wissen

WEEZE Die Jubiläumsveranstaltung zum Weezer Entenrennen findet am Sonntag, 31. März, ab 14 Uhr statt. Projekte für Weezer Kinder werden seit 20 Jahren vom Entengremium unterstützt, und zum Jubiläum gibt es nun für alle eine große Bühnenshow im Bürgerhaus Weeze.

Willi Weitzel absolvierte ein Studium zum Hauptschullehrer, bevor er mit der TV-Sendung „Willi will’s wissen“ tausende Kinderherzen (und die ihrer Eltern) im Sturm eroberte. Auf seine unvergleichlich charmant-schelmische Art stellte er unzählige Fragen, um so den vielen Dingen, die unsere Erde so einzigartig machen, auf den Grund zu gehen. „Willi und die Wunder dieser Welt“ ist mit rund 450.000 Kinobesuchern einer der meist besuchten Dokumentarfilme der vergangenen Jahre gewesen. Bei den Dreharbeiten konnte Willi die Luft der weiten Welt schnuppern. Seine Abenteuerlust erwachte, und so wurde er vom rasenden zum reisenden Reporter. Was er unterwegs erlebt, erzählt er seinem Publikum live auf der Bühne. „Willis wilde Wege“ haben seither unzählige Zuschauer in ihren Bann gezogen. Erstmals ist er nun mit der Show am Niederrhein unterwegs. Wöchentlich moderiert er zudem im BR-Fernsehen seine Sendung „Gut zu wissen“, in der Neues aus der Wissenschaft unterhaltsam und spannend für die ganze Familie präsentiert wird.