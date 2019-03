Gutes Tun : „Ein Pfund mehr“ für das Café Konkret

Auch Larissa, Eileen und Saskia sammelten auf dem Cyriakus Platz Spenden für das Café Konkret. Foto: Norbert Prümen (nop)

Weeze Eigentlich eine alltägliche Szenerie auf dem Cyrakusplatz. Mit Rucksäcken und Tüten schlendern Kunden zu den Supermärkten ihrer Wahl, um den Wocheneinkauf zu erledigen. Sie schnappen sich einen Einkaufswagen und schieben ihn Richtung Geschäft.

Doch hier kommen die Firmlinge ins Spiel: Sie sprechen die Leute an und erinnern sie an diejenigen, die nicht das Privileg haben, so selbstverständlich einkaufen zu gehen.

Im Rahmen ihres Firmungsunterrichts führten sie die Aktion „Ein Pfund mehr“ zusammen mit den Betreuern durch. Die Gruppen St. Cyriakus Weeze und Heilig Kreuz Wemb machen dies regelmäßig vor den Geschäften Rewe und Rossmann. Konkret geht es darum, für das Café Konkret zu sammeln. In der karitativen Einrichtung können Bedürftige für wenig Geld Lebensmittel und weitere Dinge des Alltags erstehen. Genau diese Sachen wurden am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr vor den beiden Geschäften gesammelt.

Die Jugendlichen baten die Kunden, zu ihrem üblichen Einkauf einen Artikel hinzuzufügen, den sie dann für das Café Konkret spenden. Diese Bitte wurde ihnen nur selten ausgeschlagen. „Im Großen und Ganzen nehmen die meisten die Aktion gerne an“, berichtet Lydia Simon von der Firmgruppe St. Cyriakus Weeze. In der Tat füllten sich die Einkaufswagen, in denen die Spenden gesammelt wurden, ziemlich schnell. Darin lagen die unterschiedlichsten Artikel. Viele Einkäufer fragten extra nach, was noch gebraucht würde. „Wir sind für alles dankbar, es ist nur wichtig, dass es etwas länger haltbar ist“, antworteten Simon und die Jugendlichen dann. Viele, die bei Rewe einkauften, brachten Mehl oder Zucker mit. Aber auch Öl, Konserven, Süßigkeiten, Gemüse oder Katzenfutter wurden gespendet.