Kultur in Kevelaer: Abtauchen in die 60er und 70er Jahre

KEVELAER Einen Tag lang dreht sich alles um schrille Möbel, Pril-Blumen und Musik. Es gibt am Sonntag im Museum viele Mitmachaktionen.

Museumsleiterin Veronika Hebben wird gerade noch rechtzeitig fertig. Für den Makrameeverkauf am Sonntag knüpft sie die Sachen selber, von der Tasche bis zum Wandbehang. Wer mit Makramee nichts anfangen kann, das sind Dekorationen aus Seil oder dickem Garn, die kunstvoll verknotet sind. Ihre Kollegen vom Museum knüpfen Freundschaftsbänder. Das alles soll die Besucher auf die 60er und 70er Jahre einstimmen. Um die geht es bei der aktuellen Sonderausstellung „Flowerpower & Weltraumdesign“ im Niederrheinischen Museum. Am Sonntag, 31. März, findet von 11 bis 19 Uhr ein Aktionstag im Zeichen der 60er und 70er Jahre statt. Dabei wird es ein Wiedersehen geben mit Kassettenkarussells und Plastikmöbeln in den schrillsten Farben. Ab 16.30 Uhr steht „Fairground Funhouse“ auf der Bühne. Die sieben Musiker aus Kevelaer rocken für die Museumsbesucher die Klassiker der Zeit. Wer auch das Geschmackserlebnis haben möchte, der darf sich auf Kuchen nach damals angesagten Rezepten freuen, verrät die Museumsleiterin. Es gibt Rehrücken, also die Süßspeise, die mit Schokolade verziert wird und mit Mandelsplittern gespickt ist.