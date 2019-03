Unfall bei Kevelaer : Drei Tote in Well nach Frontalzusammenstoß

Den Rettungskräften bot sich an der Unfallstelle auf der N 271 ein schlimmer Anblick. Foto: Jungmann/Günter Jungmann

Well Ein schrecklicher Unfall hat sich am Sonntagnachmittag unweit der Grenze bei Kevelaer und Weeze auf niederländischer Seite in Well ereignet. Dabei kamen drei Menschen ums Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie niederländische Medien berichten, ereignete sich das Unglück am Sonntag etwa gegen 15.30 Uhr. Ein Wagen mit polnischem Kennzeichen, in dem drei Personen saßen, war auf der N 271 unterwegs. Hier stieß der Wagen aus bislang unbekannter Ursache frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen, in dem eine junge Frau saß.

Zwei Insassen des polnischen Wagens waren auf der Stelle tot, der dritte Mitfahrer wurde noch vom Notarzt versorgt. Er erlag aber auch seinen schweren Verletzungen.