Landwirtschaft in Weeze: Bauern gegen generelles Glyphosatverbot

WEEZE Die Grünen tauschten sich mit den Landwirten teilweise auch kontrovers aus.

Die Grünen in Weeze beschäftigen sich in diesem Frühjahr besonders mit dem Thema „Boden“. „Wir möchten uns mit den Fachleuten vor Ort austauschen: Wie werden in Weeze die Lebensmittel auf dem Acker oder in den Gärtnereien hergestellt, wie wird mit Boden umgegangen, was passiert zu Themen wie Artenvielfalt oder regionaler Vermarktung?“, so Torsten Kannenberg von den Grünen.