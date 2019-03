Lustiges Video aus der Spielerkabine: Diese Kopfball-Challenge geht komplett schief

Kevelaer Von Kopf zu Kopf, zu Kopf, zu Kopf – und dann in den Mülleimer. So läuft normalerweise die Kopfball-Challenge. Ganz anders, aber dafür deutlich lustiger, endete jetzt der Versuch einer Fußballmannschaft aus Kevelaer.

Hunderte Amateure und Profis haben die Kopfball-Challenge schon ausprobiert. Das Prinzip ist ganz einfach: Die Kicker sitzen in ihren Spielerkabinen im Kreis und köpfen sich gegenseitig mit nur einem Kontakt den Ball zu. In der Mitte steht ein Mülleimer. Und nachdem jeder einmal den Ball auf dem Kopf hatte, nickt der letzte Spieler den Fußball in den Eimer. Festgehalten wird das Ganze mit einer Kamera und anschließend im Internet hochgeladen. Das haben auch die Jungs vom SV Viktoria Winnekendonk aus Kevelaer versucht. Ihre Version endet zwar nicht wie geplant, war dafür aber unglaublich lustig.