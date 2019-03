Bildung in Kevelaer: CDU begrüßt verlässlichen Halbtag an allen Schulen

CDU begrüßt verlässlichen Halbtag an allen Schulen

Bildung in Kevelaer

Auch an der St.-Antonius-Schule gibt es den verlässlichen Halbtag. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

KEVELAER Es hat schon Tradition: Die CDU-Fraktion trifft sich mit den Schulleitungen der Kevelaerer Schulen zu einem interaktiven Erfahrungsaustausch, um deren Vorstellungen und Anregungen zur Fortentwicklung der hiesigen Schullandschaft zu erfahren.

Schwerpunkt der diesjährigen Beratungen war die geplante Einführung des „verlässlichen Halbtags“ an allen Grundschulen. „Mit der Wiedereinführung des verlässlichen Halbtags als zusätzliches Betreuungsangebot an allen Grundschulen wird dem Wunsch vieler Eltern Rechnung getragen“, so Angelika Kobsch, schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion.