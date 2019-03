Bildungspolitik: Gesamtschule in Weeze vor dem Aus

KEVELAER/WEEZE Erschreckend wenige Eltern haben ihre Kindern für das neue Schuljahr am Weezer Standort angemeldet. Damit steht die Dependance mehr denn je auf dem Prüfstand. Aus Kevelaer gibt es deutliche Signale, einen Schlussstrich zu ziehen.

Um den Weezer Teilstandort der Gesamtschule Kevelaer hatte es bereits im vergangenen Jahr erhebliche Diskussionen gegeben. Anlass waren Investitionen in eine millionenschwere Sanierung der Schule, um sie zukunftsfähig zu machen. Die Pläne zum Umbau sind aber jetzt gestoppt worden, wie Weezes Bürgermeister Ulrich Francken auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Hintergrund ist die mäßige Anmeldung von Kindern für das fünfte Schuljahr. Es liegen nur knapp 20 Anmeldungen vor, gefordert von der Bezirksregierung für zwei Klassen wären aber 50. „Das ist natürlich enttäuschend und bedauerlich“, sagt Francken. Sein Ziel sei weiterhin, den Standort in Weeze zu erhalten. Das wird schwer werden. Schulträger ist nämlich die Stadt Kevelaer, und dort hatte sich mancher bereits schwer getan, als es um die hohen Investitionen für die Sanierung in Weeze ging. „Wir haben hier ein erhebliches Problem, an dem wir nicht vorbeikommen“, sagt Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler, der sich in der Sache bereits mit seinem Weezer Amtskollegen ausgetauscht hat.

Pichler betonte, dass eine Entscheidung noch nicht getroffen sei. Man werde jetzt in Ruhe die Situation analysieren und dann beschließen. Problem sei, dass viele Eltern ihre Kinder eben nicht in Weeze anmelden, sondern an der Gesamtschule Mittelkreis oder anderen Schulen in Goch. Problem aus Kevelaerer Sicht ist auch, dass bei einer Weiterführung des Standorts in Weeze die Gefahr besteht, dass Kinder aus Kevelaer nach Weeze müssten. Noch sei man in der Diskussionsphase, es gebe aber eine Tendenz in Richtung Auflösung des Vertrages. In diesem Fall würde der Standort in Weeze nicht sofort geschlossen. Die neuen Fünftklässler würden wohl alle nach Kevelaer kommen und die verbliebenen sechsten, siebten und achten Klassen in den kommenden Jahren in die Wallfahrtsstadt wechseln.