Natur in Weeze : 100 Prozent für den Wolfsschutz

Herdenschutzhunde bewachen eine Schafherde im Wolfsgebiet. Offenbar zeigen die Maßnahmen Wirkung. Foto: Fritz Schubert

NIEDERRHEIN Die Schafhalter haben es lange gefordert, jetzt ist es offiziell. Die Züchter bekommen ihre Zäune komplett gefördert. Auch wenn es um den Wolf ruhig ist, sind Experten sicher, dass er weiter in der Region ist.

Von Sebastian Latzel

Gute Nachricht für die Tierhalter in der Region. Von der EU gab es jetzt das Okay für die neue Förderrichtlinie zum Herdenschutz. Kernpunkt ist, dass Kosten für Zäune oder andere Sicherungsanlagen gegen den Wolf künftig zu 100 Prozent übernommen werden. Bislang gab es nur 80 Prozent, das hatten viele kritisiert. Die 100 Prozent bekommen damit auch alle Schafhalter im Kreis Kleve. Zwar liegt nur ein Teil im echten Wolfsgebiet, der Rest gehört aber zur so genannten Pufferzone, in dem auch die Förderrichtlinie gilt.

Offen ist derzeit noch, wie mit Anträgen umgegangen wird, die bereits im vergangenen Jahr gestellt wurden. Eigentlich dürften die Züchter nur 80 Prozent bekommen. Doch laut Aussage eines Sprechers des NRW-Umweltministeriums arbeite man an einer Lösung, dass auch diese Betroffenen eine Komplettförderung bekommen, aus Gründen der Gleichbehandlung.

INFO Aktionsbündnis vertritt sechs Millionen Das Bündnis Das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) vertritt mit den in ihm zusammengeschlossenen Verbänden rund sechs Millionen Menschen im ländlichen Raum. Gemeinsam setzen sich die Verbände für eine stärkere Wahrnehmung des ländlichen Raumes durch Gesellschaft und Politik ein. Vertretung Sie vertreten die Interessen der dort lebenden und arbeitenden Menschen, die als Eigentümer, Pächter oder Bewirtschafter die Natur gestalten. Internet Weitere Informationen findet man unter: www.forum-natur.de

In der breiten Öffentlichkeit ist es um das Thema zuletzt etwas ruhiger geworden. Denn es gab keine Meldungen über Risse von Schafen mehr. Mancher vermutet daher auch schon, dass die Wölfin, die im Raum Schermbeck/Hünxe nachgewiesen wurde, inzwischen weitergezogen ist. Im zuständigen Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) Nordrhein-Westfalen ist man dagegen sicher, dass sich die Wölfin noch in dem Gebiet aufhält. „Wir bekommen regelmäßg Hinweise auf Sichtungen, und wenn die aus einem Gebiet kommen, in dem eine Wölfin nachgewiesen ist, haben die natürlich auch eine besondere Wertigkeit für uns“, so Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann. Es gebe ausreichend Indizien dafür, dass sich das Tier noch in dem Bereich aufhält.

Die Behörde sehe die aktuelle Entwicklung positiv. Sie zeige einmal, dass der Herdenschutz effektiv sei und wirke. Zudem finde das Tier offenbar in der Natur genug Wild, um so seinen Hunger zu stillen.

Der Jägerin Sabine Baschke gelang vor einiger Zeit dieses Foto der Wölfin im Wald. Foto: dpa/Sabine Baschke

Man wolle jetzt die weitere Entwicklung abwarten. Vor allem, weil jetzt mit dem Frühjahr auch erst die Zeit kommt, wo die Züchter ihre Lämmer und Schafe wieder verstärkt nach draußen auf die Wiese bringen.

Das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) befürchtet allerdings, dass die Konflikte zunehmen werden. In Deutschland würden inzwischen rund 1000 Wölfe leben, mit einer Verdoppelung der Bestände sei zu rechnen. Um darauf zu reagieren, haben sie ein Managementkonzept für den Wolf erarbeiten lassen und fordern ein „aktives Eingreifen“ in die Wolfsbestände. Max von Elverfeldt aus Weeze-Kalbeck ist gerade zum neuen AFN-Vorsitzenden gewählt. Und er hat eine klare Meinung zu dem Thema. „Ein Wildtiermanagement des Wolfes bei notwendigen Entnahmen wird nur gelingen, wenn die Entnahme durch den jeweiligen Jagdausübungsberechtigten erfolgt“, sagt er. Konkret bedeutet das, dass die Tötung von so genannten Problemwölfen durch Fachleute, also Jäger, erfolgen müsse.