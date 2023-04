Wasserstoffspezialist aus Weeze Eine Halle, mehr als 100 neue Arbeitsplätze

Der Bundesabgeordnete Stefan Rouenhoff machte noch einmal deutlich, welche Rolle die Weezer Firma auch in der Bundespolitik spielt. Die vorangegangene Bundesregierung aus CDU und SPD brachte 2020 die „Nationale Wasserstoffstrategie“ auf den Weg. An dem Papier arbeiteten auch einige Unternehmen mit. „Das einzige mittelständische Unternehmen, das da mit dabei war, war Hexagon Purus - Wystrach“, sagte Rouenhoff. „Es gibt die Vision, den Kreis Kleve zu einer Wasserstoffregion zu machen. Ich würde mich freuen, wenn hier alle an einem Strang ziehen“, sagte der CDU-Politiker. Und führte weiter aus: Nicht nur in Deutschland werde an Wasserstoff gearbeitet, auch in China, in den USA, in Indien. „Wir sind nicht die einizgen auf der Welt, die sich im Wasserstoff-Bereich engagieren. Es geht jetzt auch darum, wer bei dieser grünen Zukunftstechnologie die Nase vorn hat.“