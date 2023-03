Endlich erhältlich Das kostet Spargel vom Niederrhein zum Auftakt in die Saison

Pünktlich zum Osterfest kommt der erste heimische Spargel in die Hofläden. Wir haben Spargelbauern bereits gefragt, was für eine Saison sie erwarten. Die Preise sind zu Beginn der Saison noch vergleichsweise hoch, was mit der noch geringen Erntemenge, aber auch mit dem anstehenden Osterfest zusammenhängt. So müssen für den Hochwald-Spargel der Familie Poen aus Uedemerbruch für die erste Sorte 16 Euro, für die zweite 15 auf den Tisch gelegt werden. Wer auch mit sehr dünnen, krummen oder gebrochenen Stangen zufrieden ist, bekommt auch für zehn Euro leckeres Gemüse.