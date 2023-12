Kriminalität in NRW Weihnachtsbaumdiebstahl im großen Stil

Der Diebstahl von Weihnachtsbäumen bedeutet für viele Erzeuger nicht nur einen wirtschaftlichen Schaden, sondern auch einen Verlust an Arbeitszeit und Ressourcen. Beim Bauernmarkt Lindchen in Uedem kommen die Bäume aus eigener Anpflanzung vom Niederrhein. Es sei bereits vorgekommen, dass Diebe in einer Nacht 40 bis 50 Tannen selbst im Wald geschlagen und per Transporter, Anhänger oder Lkw gestohlen hätten. „Besonders dreist ist es, wenn uns die frisch geschlagenen und in einem Netz umhüllten Bäume direkt von der Ladefläche gestohlen werden. Das gab es auch schon“, sagt Marktchef Bernd Hesseling. In der diesjährigen Weihnachtszeit sei es zu solchen Fällen bislang nicht gekommen; es wurden höchstens einzelne Bäume von Ständen für den Eigenbedarf abtransportiert. „Es ist moralisch gesehen ein hartes Stück, wenn diejenigen dann gemeinsam mit ihrer Familie und dem geklauten Baum das ‚Halleluja‘ singen.“