Gesundes Gemüse Der Frühling ist Spargelzeit

Man geht davon aus, dass der Asparagus officinalis ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt. Neben dem Gemüsespargel, den sich viele Menschen gerne schmecken lassen, gibt es auch noch Zier- und Wildspargel. Autoren des Mittelalters berichteten bereits über wilde Vorkommen auf Kies- und Sandbänken entlang Rhein und Donau. Ob es sich dabei jedoch tatsächlich um wilde Sorten handelte, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Verwilderte Pflanzen finden sich auch heute oft zum Beispiel in Dünen oder an Wegrändern. Bekannt war das Spargelgemüse aber schon bei den Römern. Sie haben es in Mitteleuropa kultiviert. Bereits in vorchristlicher Zeit haben Gelehrte Abhandlungen darüber verfasst. Der römische Feldherr und Senator Lucius Licinius Lucullus schrieb: „Es kann nur der kochen, dem es gelingt, Spargel ohne Zutat in wonnigster Vollendung aufzutischen.“