Auto übersehen Ein Verletzter bei Unfall an der Auffahrt zur A57 im Kreis Kleve

Am Freitagmorgen um 6.52 Uhr hat sich auf der B 9 in Höhe der Anschlussstelle Kleve zur A57 ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 51-Jähriger aus Goch aus Goch kommend in Richtung der Autobahn und beabsichtigte, nach links in Richtung Nijmegen abzubiegen. Dabei übersah er den Citroen eines entgegenkommenden 40-Jährigen aus Hamm, der die Autobahn verlassen hatte und in Richtung Goch fuhr.