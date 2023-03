ChatGPT an der Hochschule „Leider waren acht von zehn Quellen Fakes“

Seit Mitte März gibt es eine neue und verbesserte Version von ChatGPT, dem Chatbot des Entwicklers OpenAI, der derzeit für so viel Aufregung in der Wissenschaftswelt sorgt. Sicherer soll Version 4.0 nach Angaben von OpenAI sein und eine 40 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit als der Vorgänger mitbringen, faktisch korrekte Antworten zu produzieren. Bereits vorher war ChatGPT in der Lage, in einem Forschungsexperiment die Abschlussprüfung eines Masterstudiums zu bestehen. Muss etwa auch die Klever Hochschule Rhein-Waal (HSRW) jetzt fürchten, dass ihre Studierenden sich nun nur noch Hausarbeiten und Referate von der Künstlichen Intelligenz (KI) schreiben lassen?