Kreis-Derby Im Gleichschritt Richtung Klassenerhalt

Für die beiden Kontrahenten geht es vorrangig darum, die Abstiegszone auf Distanz zu halten. Die etwas besseren Karten besitzen die Gäste, die aktuell mit einem Fünf-Punkte-Polster den siebten Platz belegen. Die Kräfteverhältnisse dürften aber auf Augenhöhe liegen. Im Hinspiel gab’s eine Nullnummer. „Ich rechne am Sonntag erneut mit einer ganz engen Angelegenheit. In Sterkrade war für uns auch ein Sieg drin. Für uns kommt es darauf an, den Aufwärtstrend auch gegen Bedburg-Hau zu bestätigen“, sagt Sportfreunde-Spielertrainer Sebastian Clarke, der auf die Heimstärke seines Teams vertraut. Anschließend trifft seine Mannschaft auf die Kellerkinder TSV Wachtendonk-Wankum und VfB Bottrop. „Wir wollen möglichst schon vor dem letzten Spieltag klare Verhältnisse schaffen und in den kommenden Spielen das Maximum rausholen“, so Clarke.