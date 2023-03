Kulturangebot in Kevelaer Harfenmusik und Lyrik im Priesterhaus

Die Reihe mit ausgewählten Veranstaltungen gehört seitdem zum festen Angebot der Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde. „Sie ist eingebunden in eine gewollte Öffnung des Priesterhauses“, so Rainer Killich (Leiter des Priesterhauses). „Was wir hier tun, ist: wir öffnen Türen, wir ermöglichen Begegnung und bieten inhaltliche Beschäftigung mit Themen an, die eigentlich für jeden Menschen eine Relevanz haben“, so Rütten. „Neben den liturgischen und sakramentalen Angeboten und natürlich der Wallfahrt ist es immer wichtig gewesen, dass Menschen an Wallfahrtsorten auch kulturelle Erfahrungen machen können“, ergänzt er. Dieses Angebot wird jetzt gleich zweifach gemacht: Am Sonntag, 23. April, findet der Abend „Frühling lässt sein blaues Band...“ mit Lyrik und Harfenmusik statt. „Wir begrüßen die Harfenistin Susana Feige, die viele von der Veranstaltung „Klang(t)raum Basilika“ kennen, die aber auch jüngst beim Weihnachtsoratorium in der Clemenskirche zu erleben war!“. Neben der Harfenmusik wird Bastian Rütten durch den Abend führen und ausgewählte Lyrik einbringen.