Ehrung in Weeze Viele Frauen für 40 Jahre Kolpingsfamilie geehrt

Die Kolpingsfamilie ehrte an ihrem Gedenktag am 10. Dezember viele verdiente Mitglieder. Neben Johann Behet, der für seine 60-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde, der Goldnadel und einem Gutschein geehrt wurde, waren es viele Frauen, die für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden. Wie kam es dazu? Die Kolpingsfamilien stellten sich in den 80er Jahren anders auf als noch in den Gründungsjahren. Waren die Mitglieder früher hauptsächlich Handwerker und Gesellen, steht sie seitdem allen offen. Und was zu Beginn undenkbar war, änderte sich 1983 auch in Weeze grundlegend: Frauen wurden Mitglieder der Kolpingsfamilien. Heute ist dies eine Selbstverständlichkeit, immerhin sind jetzt rund 50 Prozent der Mitglieder weiblich.