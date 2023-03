Das müssen Fluggäste wissen Wie sich der Airport Weeze für die Osterferien rüstet

Die Flugziele Mit dem neuen Sommerflugplan sind auch viele neue Ziele neben den beliebten Urlaubsorten wie Alicante, Palma oder Ibiza im Programm. So fliegt Ryanair in diesem Sommer nach Mailand-Bergamo (Italien), Kopenhagen (Dänemark), Pula (Kroatien) und zu den spanischen Zielen: Asturien an der Atlantikküste, Castellon bei Valencia, Fuerteventura sowie Reus an der Costa Dorada bei Barcelona. Die neue Fluggesellschaft am Airport Weeze, die Air Arabia Maroc, startet während der Sommermonate zwei Mal pro Woche in Richtung Fez im Nordosten Marokkos. Die Airline Sun Express, ein Joint Venture der Lufthansa und der Turkish Airlines, bietet in den Osterferien und darüber hinaus jeweils am Samstag Flüge nach Antalya an. Reiseveranstalter wie die TUI, Alltours oder Schauinsland Reisen kombinieren mit diesen Flügen günstige Pauschalreisen ab Weeze. Izmir wird am 1. und 15. April zusätzlich angeflogen.