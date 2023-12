Ehrung in Weeze Ehrung für 125 Blutspenden

In der „Alten Schmiede“ in Weeze versammelten sich am Mittwoch Blutspender, um für ihre selbstlose und wiederholte Hilfe geehrt zu werden. Die Veranstaltung, organisiert vom Deutschen Roten Kreuz, würdigte besonders engagierte Spender mit verschiedenen Auszeichnungen, darunter die begehrten Goldenen Nadeln für außergewöhnlich häufige Blutspenden.