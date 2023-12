Wasserstoff-Hub im Rhein-Kreis Warum die Nasa in Neuss einkauft

Grüner Wasserstoff hilft beim Klimaschutz und einer sicheren Energieversorgung – das ist das Credo der Bundesregierung in ihrer neuen Nationalen Wasserstoffstrategie. „Jetzt geht es mit Vollgas los mit dem Thema Wasserstoff“, sagt auch Dieter Ostermann. Er muss es wissen: Ostermann ist promovierter Physiker, Unternehmer und Vorstandsvorsitzender des Vereins Wasserstoff-Hub Rhein-Kreis Neuss/Rheinland. Der Verein engagiert sich seit drei Jahren intensiv für die Förderung dieser Technologie – insbesondere im Hinblick auf den Strukturwandel im Rheinischen Revier. Und nicht zuletzt ist Ostermann ein Pionier in der Nutzung und Erforschung von Wasserstoff. Noch während seines Promotionsstudiums an der Uni Düsseldorf gründete er 2004 ein Start-up, aus dem mittlerweile die Neusser Neoxid Group wurde.