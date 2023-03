Veranstaltung von Schülern in Kevelaer Benefiz-Aktion für Syrien mit Sport und Kuchenverkauf

„Jeder Euro, der gespendet wird und der dort ankommt, ist Gold wert“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler, der zum Volleyball-Schauen an seine alte Schule kam. Gespendet wird an die Stiftungen Aktion pro Humanität (APH) und Human Plus, die in den entsprechenden Regionen in Syrien und der Türkei aktiv sind.