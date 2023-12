Seniorenbeirat auch betroffen Großer Streit um sachkundige Einwohner in Weeze

Jessica Kruchem von den Grünen sitzt seit über sieben Jahren im Weezer Rat. „Dass es so hitzig war, das habe ich noch nie erlebt“; sagt sie. In der Weezer Ratssitzungen vom Dienstagabend fielen Sätze wie: „Was hier abläuft, ist eine Schande für die Gemeinde Weeze“ oder „das ist ein Tritt in den Hintern für das Ehrenamt“. Was war passiert?