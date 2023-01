Tannenbäume für guten Zweck verkauft Auch in Kevelaer braucht die Tafel Unterstützung

Der Verein „Tafel Kevelaer“ startete am 9. Juni 2005 in Kooperation mit der Gelderner Tafel. Seit dem 1. März 2009 ist der Verein ein selbstständiger eingetragener Verein. Ziel des Vereins ist es, überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind, sowie Waren des täglichen Bedarfs zu sammeln und diese an Bedürftige abzugeben. „Besonders in dieser schwierigen Zeit sowie auf Grund der steigenden Preise fiel uns die Entscheidung leicht, gerade diesen Verein auszuwählen, um das gespendete Geld an die richtige Stelle zu bringen“, sagt Verena Rohde.