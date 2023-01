Schwerer Unfall in Kevelaer 18-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Einen schweren Unfall hat es am Freitagmorgen in Schravelen gegeben, eine junge Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die 18-Jährige aus Südlohn war nach jetzigem Erkenntnisstand laut Polizei in einem Mercedes Cabrio auf der Schravelner Straße in Richtung Kevelaer unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Baum am Straßenrand, die junge Frau wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.