Treffen in Goch Volksbank setzt auf Nachhaltigkeit

Denn in schwierigen Zeiten einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben ist besonders wichtig, betonte Bosch. Dass man sich untereinander gut kenne, in Vereinen, im Ehrenamt und in Nachbarschaften nahe beieinander sei, das sei wichtig und führe dazu, dass man sich miteinander wohl fühle. Oder, wie es einst Herder gesagt habe: „Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.“ Bosch nahm Stellung zur Geldpolitik der EZB, zu den Zinsen, die die Bauwirtschaft arg belasten und den Sparer auch nur mittelmäßig freuen, weil die Inflation ja jeglichen Gewinn mehr als zunichte macht. „Auch wir können nicht in die Zukunft schauen“, gab Bosch zu, aber verwies auf die Erkenntnisse von Börsen-Guru Kostolany, der immer zum Abwarten aufgefordert hatte. Wer Aktien besitzt, lässt sie derzeit besser unangetastet und wird irgendwann wahrscheinlich gut damit dastehen. „Wir sollten ruhig bleiben im tobenden Sturm und besonnen die nächsten Schritte besprechen“ , empfahl der Voba-Vorstand.